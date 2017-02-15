Спасатели в Хабаровске разрезали машину, чтобы вытащить пассажира

На улице Краснореченской в краевой столице минувшей ночью произошла авария, унёсшая жизни двух человек. Единственную выжившую пассажирку из искорёженного автомобиля пришлось вытаскивать спасателям.

Две иномарки столкнулись лоб в лоб в районе перекрёстка улиц Краснореченской и Узловой. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило дежурному Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 15 февраля в 1:56. По информации пресс-службы ведомства, помощи просили очевидцы ДТП. Они сообщили, что в разбитой машине зажаты водитель и пассажиры. Через минуту дежурная смена спасателей в составе семи человек уже мчалась к перекрёстку улиц.

Прибыв на место, специалисты с помощью гидравлических инструментов разрезали двери и стойки смятой иномарки, а затем вскрыли крышу автомобиля, чтобы вытащить людей. Водитель и пассажир погибли, но живой осталась девушка. Сотрудники МЧС решили вытащить её из искорёженной машины первой. Пассажирка получила серьёзные травмы, поэтому работать спасателям пришлось с ювелирной точностью, чтобы не причинить ещё большего вреда. После того, как «пленницу» освободили, к работе приступили сотрудники скорой помощи.

По сообщениям очевидцев, водитель другой пострадавшей иномарки остался жив и практически не получил травм. Молодой человек после аварии попытался скрыться с места происшествия. По словам свидетелей столкновения, именно он вылетел на полосу встречного движения, и по всем признакам был в состоянии опьянения.