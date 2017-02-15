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В Совгавани охранника базы подозревают в убийстве коллеги битой

В Совгавани охранника базы подозревают в убийстве коллеги битой
Потерпевший оскорбил коллегу, и тот разозлился
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Советской Гавани полицейские задержали охранника автомобильной базы, которого подозревают в убийстве своего коллеги. Мужчина скончался на месте от нескольких ударов битой по голове. Поводом к жестокости и агрессии стали оскорбления.

По версии следствия, 47-летний обвиняемый работал охранником на базе в Совгавани. В ночь с 10 на 11 февраля этого года у него был выходной, но мужчина пришёл на работу и предложил другому охраннику выпить с ним. Тот согласился. После того, как коллеги употребили алкоголь, они поссорились. Дежуривший сотрудник оскорбил подозреваемого, тот схватил деревянную биту и несколько раз ударил ею обидчика по голове. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, подозреваемый дал признательные показания. По ходатайству правоохранителей мужчину заключили под стражу. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Похожий случай произошёл в дальневосточной столице. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сотрудник местной организации после застолья сделал своему коллеге замечание по поводу того, что тот грубо вёл себя со своей сожительницей. Затем мужчины поссорились, и один избил другого табуреткой. Утром злоумышленник обнаружил, что его 36-летний собутыльник мёртв.

 
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