Хабаровчане поделятся с нуждающимися "добрыми блинами"

В Масленицу жители Хабаровска смогут порадовать стариков и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — в дальневосточной столице во второй раз пройдёт благотворительная акция «Добрый блин».

«Блины будем принимать от прихожан и неравнодушных горожан. Главная цель нашей акции — привлечь жителей Хабаровска к благотворительности. Собранные блины мы раздадим нуждающимся у храмов, а также отвезём угощения в приюты для женщин с детьми и пожилых людей», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист сектора поддержки семьи, материнства и детства социального отдела епархии Ольга Красюкова.

Масленичная неделя у православных верующих называется Сырной седмицей. В это время они мирятся с ближними, делают добрые дела, готовятся к Великому посту. Блины будут собирать 24 февраля с 15:00 до 18:00 в нижнем храме Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери и в течение всего дня 25 февраля в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Вологодской, 28а. В субботу, 25 февраля, угощения отвезут в епархиальный Центр сестринского ухода «Богадельня», в пансионат для пожилых людей «Благо», а также в Центр помощи одиноким матерям «Ветер перемен» и в Хабаровский центр социальной помощи семье и детям.

Благотворительную акцию проводят клуб многодетных семей «Ландыши» совместно с Союзом женщин Хабаровского края. Печь и собирать блины для нуждающихся им помогут общественные организации города и епархия.

Помочь социально незащищённым гражданам хабаровчане могут не только в Масленичную неделю. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в краевой столице начали продавать «Добрые пакеты». В них собраны наборы для малышей из домов ребёнка, пожилых людей, а также для бездомных собак.