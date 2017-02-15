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В Хабаровске "не хватило" работ художников к выставке "Арт ДВ-гектар"

В Хабаровске "не хватило" работ художников к выставке "Арт ДВ-гектар"
Сегодня и завтра картины демонстрируют в Законодательной Думе края
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В здании регионального парламента сегодня, 15 февраля, открылась выставка дальневосточных живописцев, организованная отделением Творческого Союза художников России и общественной молодёжной палатой при краевой Закдуме. Проект «Арт ДВ-гектар», как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», посвятили реализации федеральной программы по раздаче бесплатных земельных участков. Однако картин, которые представили первым посетителям, оказалось меньше, чем заявляли. Первоначально организаторы рассчитывали показать более 20 работ, но в выставке сегодня можно увидеть лишь 19.


 

 

 

 

Работы художников выполнены маслом и карандашом. На них отражены природные красоты Хабаровского края во все времена года: реки, сопки, дальневосточная тайга, цветение лотосов. В Думе картины будут вывешены 15 и 16 февраля. После этого основную часть работ перевезут в Тихоокеанский государственный университет и другие вузы Хабаровска. В ТОГУ выставку сопроводят лекциями о «дальневосточном гектаре». Также «Арт ДВ-гектар» пройдёт в институте культуры и университете экономики и права.


 

 

 

 

Организаторы выставки планируют показать её и в учебных заведениях Комсомольска-на-Амуре, поэтому точные сроки завершения «Арт ДВ-гектар» ещё неизвестны. Если проект получит отклик, художники планируют выйти на более крупный масштаб и отправиться в специальном поезде с надписью «Дальневосточный гектар» из Хабаровского края до Москвы.


 

 

 

Агентство сообщало, что это уже не первая попытка привлечь художников Хабаровского края к популяризации идеи о раздаче земли. В регионе выпустили специальную коллекцию календарей с картинами местных живописцев, которые призывают жителей региона взять свой «гектар». Серия полиграфических продуктов включает восемь работ четырёх хабаровских живописцев: Алексея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного.


 

 

Кроме этого, рекламировать гектар правительство Хабаровского края решило за счёт школьников. В образовательных учреждениях запустили проект «Развивай свой гектар». Его инициаторы считают, что подростки, которым рассказали о процедуре выбора бесплатного земельного надела, смогут убедить своих родителей в необходимости подать заявку на участок и организовать на нём своё дело.

 
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