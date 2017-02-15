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Полиция не накажет комсомольчанку за нападение её собак на беременную

Полиция не накажет комсомольчанку за нападение её собак на беременную
Пострадавшей отказали в возбуждении уголовного дела
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; видео — "Вести-Хабаровск"

Правоохранители Комсомольска-на-Амуре не могут наказать хозяйку псов, которые покусали беременную женщину. На местную жительницу «в положении» напали питбультерьер и стаффордширский терьер. От разъярённых псов будущую маму отбили прохожие, после чего ей пришлось обратиться в больницу.

После лечения в стационаре пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы. Она требовала, чтобы стражи порядка привлекли владелицу агрессивных животных к ответственности. В возбуждении уголовного дела женщине отказали: в произошедшем полицейские не усмотрели состава преступления.

«Если не зафиксирован факт натравливания животного, то, соответственно привлечение к уголовной или административной ответственности у нас, к сожалению, невозможно» — сообщил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» начальник управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре Евгений Грачёв.

Оправдывая невозможность завести дело на владелицу агрессивных собак, Евгений Грачёв сослался на несовершенство законодательства. Хозяйка животных вновь избежала ответственности, несмотря на то, что на псов комсомольчанки уже поступали жалобы от местных жильцов.

 
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