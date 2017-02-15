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Жители Хабаровского края стали чаще страховать свою жизнь

Жители Хабаровского края стали чаще страховать свою жизнь
Эксперты связывают рост этого показателя с большим количеством кредитов
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Страховой рынок Хабаровского края в 2016 году вырос на 16 %. Общая сумма сборов, которую отмечают компании-«оберегатели», составила порядка 5,2 миллиарда рублей. При этом, как считают эксперты, основной всплеск произошёл в сегменте страхования жизни — востребованность этой услуги выросла в 1,7 раза. Специалисты оценивают его как вынужденный — увеличение спроса связано с ростом объёмов кредитования, а также с аналогичной ситуацией на рынке КАСКО и ОСАГО.

В сравнении с 2015 годом, страховые компании за минувший год получили дополнительно около 700 миллионов рублей сборов с января по сентябрь. Общий объём этого рынка Хабаровского края, без учёта фондов ОМС за указанный период вырос на 16,5%. Некоторые страховщики обозначают планку роста на уровне 18%, при этом итоги 2016 года до сих пор не подведены.

Все компании отмечают, что основным драйвером роста рынка стало страхование жизни — прибавка по востребованности этой услуги составила 71 %. Спрос на аналогичную защиту имущества физических лиц в регионе, по данным аналитика ООО «Зетта Страхования» Павла Нефедова, увеличился на 16 %, а объемы продаж ОСАГО — на 12 %. При этом отрицательную динамику показали КАСКО (-2 %) и добровольное медицинское страхование (-16 %). Хабаровский край показал худшую среди российских регионов динамику по продажам новых автомобилей, — за 11 месяцев прошлого года падение продаж составило 27 %, что не могло не сказаться на числе заключённых договоров КАСКО. Тем не менее, в 2017 году Нефедов прогнозирует оживление спроса на машины «с конвейера» и рост рынка страхования новых автомобилей. В сегменте ОСАГО, по его мнению, большого роста ждать не приходится, поскольку эффект от повышения тарифов в апреле 2015 года к концу прошлого года был практически исчерпан.

Как сообщает «КоммерсантЪ», о причинах внезапного повышения спроса на страхование жизни в регионе, где в 2016 году новых рисков и угроз не возникало, в компаниях официально не говорят. По словам источника в отрасли, в данном случае уместнее говорить об «активном предложении» этой услуги банковскими организациями при заключении новых кредитных договоров. Также он отметил, что услуга продвигается в качестве сопутствующей автострахованию.

 
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