Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 12:19
Хабаровчанам за войну с автохамами грозят арест и лишение свободы
Хабаровчанам за войну с автохамами грозят арест и лишение свободы
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Приморью грозит аномальное потепление
Приморью грозит аномальное потепление
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
вчера, 18:07
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"
вчера, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
вчера, 18:33
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
вчера, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
вчера, 14:43
Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции

Обсуждаемое
вчера, 15:54
23

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 18:07
19

Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 16:51
7

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 17:25
6

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
вчера, 12:55
5

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
вчера, 14:43
5

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
вчера, 17:30
5

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
вчера, 12:40
4

Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста
вчера, 17:51
4

Госстройнадзор предположил ошибку технологии в стройке на Станюковича
вчера, 12:35
3

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы сегодня, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 348



Система Orphus

Хабаровчанам за войну с автохамами грозят арест и лишение свободы

Хабаровчанам за войну с автохамами грозят арест и лишение свободы
Водители краевого центра всё чаще находят на своих машинах неприятные сюрпризы
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице местные жители продолжают наказывать владельцев автомобилей, которые паркуются не по правилам, мешая другим транспортным средствам. Всё чаще машины автохамов обливают краской, лишают возможности передвигаться по дорогам или забрасывают яйцами, как случилось с Василием Прасковым.

«Еле-еле это очистил, потому что минус, мороз, всё лицо замёрзло. Это было ужасно сложно», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» хабаровчанин Василий Прасков.

На капоты транспортных средств, которые мешают жителям, кладут и даже сбрасывают мусорные пакеты. Чтобы пресечь войну между недовольными горожанами и автохамами, коммунальные организации повсеместно устанавливают системы слежения.

«Обращались люди со своими проблемами. У кого машину измазали краской, у кого колесо спустили», — сообщил директор управляющей компании «РЭП» Николай Панин.

Даже если водитель действительно помешал другим автовладельцам и жителям домов, отвечать за это придётся тем, кто испортил чужое транспортное средство. В самым тяжких случаях такие нарушения грозят даже лишением свободы.

«Это не только штраф, это может быть наказание по статье «Мелкое хулиганство» — административный арест до 15 суток. Что касается более тяжких противоправных деяний — это уже связано с более серьёзным повреждением транспортного средства, — то санкция предусматривает до трёх лет лишения свободы», — объяснил старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилл Блинов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители краевого центра преподали урок автомобилисту из Москвы — на капоте его транспортного средства вывели неприличное слово, а лобовое стекло украсили картонкой с надписью «Муср». В микрорайоне Строитель неизвестные пошли дальше — огородили иномарку, оставленную у шлагбаума на въезде во двор, контейнерами с мусором.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru