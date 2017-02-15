Хабаровчанам за войну с автохамами грозят арест и лишение свободы

Водители краевого центра всё чаще находят на своих машинах неприятные сюрпризы

В дальневосточной столице местные жители продолжают наказывать владельцев автомобилей, которые паркуются не по правилам, мешая другим транспортным средствам. Всё чаще машины автохамов обливают краской, лишают возможности передвигаться по дорогам или забрасывают яйцами, как случилось с Василием Прасковым.

«Еле-еле это очистил, потому что минус, мороз, всё лицо замёрзло. Это было ужасно сложно», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» хабаровчанин Василий Прасков.

На капоты транспортных средств, которые мешают жителям, кладут и даже сбрасывают мусорные пакеты. Чтобы пресечь войну между недовольными горожанами и автохамами, коммунальные организации повсеместно устанавливают системы слежения.

«Обращались люди со своими проблемами. У кого машину измазали краской, у кого колесо спустили», — сообщил директор управляющей компании «РЭП» Николай Панин.

Даже если водитель действительно помешал другим автовладельцам и жителям домов, отвечать за это придётся тем, кто испортил чужое транспортное средство. В самым тяжких случаях такие нарушения грозят даже лишением свободы.

«Это не только штраф, это может быть наказание по статье «Мелкое хулиганство» — административный арест до 15 суток. Что касается более тяжких противоправных деяний — это уже связано с более серьёзным повреждением транспортного средства, — то санкция предусматривает до трёх лет лишения свободы», — объяснил старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилл Блинов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители краевого центра преподали урок автомобилисту из Москвы — на капоте его транспортного средства вывели неприличное слово, а лобовое стекло украсили картонкой с надписью «Муср». В микрорайоне Строитель неизвестные пошли дальше — огородили иномарку, оставленную у шлагбаума на въезде во двор, контейнерами с мусором.