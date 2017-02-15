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Главбух комсомольской колонии получила срок за мошенничество

Главбух комсомольской колонии получила срок за мошенничество
Женщину осудили за хищение 400 тысяч рублей из казны учреждения
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Комсомольске-на-Амуре осудили главного бухгалтера исправительной колонии. Женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за похищение 400 тысяч рублей. Суд признал её виновной в мошенничестве, совершённом путём злоупотребления доверием.

Выяснилось, что главный бухгалтер воспользовалась хорошим отношением сотрудников, ответственных за составление платёжных поручений. Женщина предоставляла им ложные сведения о якобы причитающихся ей выплатах. Не подозревая о корыстных намерениях, коллеги оформляли и направляли документы, с помощью которых на личный счёт подсудимой переводились деньги. С помощью этой схемы злоумышленница получила около 400 тысяч рублей, принадлежащих исправительному учреждению.

Позже женщина призналась, что пошла на этот шаг из-за нехватки денег на погашение нескольких потребительских кредитов. По информации прокуратуры Хабаровского края, главный бухгалтер отделалась «условкой» с испытательным сроком на три года. Также женщине предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого суд взыскал с мошенницы всю сумму причинённого ущерба, счета женщины арестовали.

Это не первый подобный случай, произошедший в Хабаровском крае. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о главном бухгалтере исправительной колонии, расположенной в дальневосточной столице. Женщина внесла ложные сведения в документы и получила около 60 тысяч рублей. Деньги она отдала знакомой, расплатившись таким образом с долгами.

 
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