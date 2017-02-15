Прокуратура наказала "управляйку" за обесточивание села Чумикан

В Тугуро-Чумиканском районе прокуратура постановила оштрафовать коммунальное предприятие и его руководителя за неоднократные отключения электроэнергии в 2016 году. «Управляйка» регулярно обесточивала жилые дома и объекты социального назначения в селе Чумикан без веских на то причин.

Специалисты районного надзорного органа проанализировали, как МУП «ЖКХ-Восход» обеспечивало жителей населённого пункта коммунальными ресурсами. Выяснилось, что с августа по декабрь 2016 года жизненно важное предприятие «накопило» в селе Чумикан почти 300 часов отключения электроэнергии. При этом количество зарегистрированных заявок из-за линейных работ и аварий в обслуживании составило всего 56. Таким образом, МУП «ЖКХ-Восход» превысило допустимую продолжительность перерыва в электроснабжении, чем нарушило постановление федерального правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Прокурор района возбудил в отношении МУП «ЖКХ-Восход» и его директора дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй Кодекса об административных правонарушениях России «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, коммунальное предприятие и его директора признали виновными. Им назначили штраф в размере 5 000 и 500 рублей соответственно.