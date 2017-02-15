В Хабаровском крае лётчики в воздухе атаковали самолёты "врага"

В Хабаровском крае экипажи новейших истребителей Су-35С отработали элементы воздушного боя на малых высотах. У военных завершилось тактическое учение, во время которого с ними также провели боевые стрельбы и бомбометание по групповым наземным целям.

«В Хабаровском крае состоялось лётное тактическое учение истребительной авиационной части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили лётные тактические задания, отработав технику группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на малых высотах», — сообщил информационному агентству «ТАСС» и.о. начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.

Учебно-тренировочные полёты прошли над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом. Во время тактического противоборства лётчики по очереди искали и уничтожали самолёты условного противника. Объективный контроль показал, что с поставленными задачами экипажи справились успешно. Особое внимание командиры уделили отработке техники пилотирования на разных высотах и в различное время суток.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первые «сушки» ещё в конце декабря прошлого года заступили на дежурство в родном городе. Аппараты успешно эксплуатируются в войсках и уже доказали свою высокую боевую эффективность в рамках операции российских ВКС в Сирии. В настоящее время на вооружении в российских ВВС имеется 48 экземпляров Су-35. В прошлом году пилоты новейших истребителей Су-35С авиационного полка Восточного военного округа, который дислоцирован в Хабаровском крае, отработали элементы воздушного боя.