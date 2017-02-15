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В Ванинском районе директора фирмы не поделили зарплату

В Ванинском районе директора фирмы не поделили зарплату
Новый руководитель не захотел отдавать деньги предыдущему
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Ванинском районе Хабаровского края новый директор муниципального унитарного предприятия не выплатил деньги бывшему. Старого руководителя фирмы оставили без зарплаты за два месяца. Правоохранители завели на нарушителя уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый в июле 2016 года стал директором муниципального унитарного предприятия «Исток». У фирмы была задолженность по выплате денег перед предыдущим руководителем в размере 55 тысяч рублей. Новый глава компании не отдал предыдущему зарплату в установленный срок, тем самым нарушив его трудовые права.

В дело вмешалось следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас новый руководитель погасил долг перед предыдущим в полном объёме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. За полную невыплату заработной платы нарушителю грозит до трёх лет лишения свободы.

Правоохранители регулярно следят за задержками оплаты труда в регионе. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в Комсомольске-на-Амуре следователи завели уголовное дело на руководителя коммерческого предприятия, который задолжал 48 сотрудникам свыше 6 миллионов 412 тысяч рублей. Следователи провели с генеральным директором и главным бухгалтером разъяснительную работу, в результате чего последние согласились с доводами и приступили к погашению задолженности.

 
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