Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"

"Тигры" вели в счёте в две шайбы, но в итоге проиграли

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы в заключительной выездной серии провела матч с московским «Динамо». «Тигры» вели в счёте в две шайбы, но в третьем периоде сами пропустили снаряды, и в итоге проиграли со счётом 2:3.

Москвичам победа была необходима, чтобы догнать ярославский «Локомотив» в турнирной таблице, но встреча с «Амуром» лёгкой для москвичей не вышла. Уже на15-ой минуте «тигр» Виталий Попов оказался в гордом одиночестве перед воротами Александра Лазушина, где и получил передачу от Юрия Назарова. Бросок в касание заставил голкипера «Динамо» вынимать шайбу из сетки.

После перерыва хабаровчане вновь огорчили вратаря хозяев. Не успел Константин Горовиков удалиться, как шайба влетела в ворота. По иронии судьбы автором гола стал Илья Горохов, сам схлопотавший двухминутный штраф в концовке первого игрового отрезка. Прославленному ветерану, дважды завоевавшему Кубок Гагарина в составе москвичей, хватило лишь пяти секунд, чтобы увеличить отрыв.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, за первые сорок минут матча у владений Юхи Метсолы не возникало опасных моментов. Пробить его удалось только при игре в большинстве: Даниил Тарасов закрыл видимость голкиперу «Амура», а Юусо Хиетанен отправил снаряд в ближний угол.

Свой характер «бело-голубые» показали в заключительном периоде. Сначала Артём Подшендялов отпасовал на синюю линию под бросок Максиму Соловьёву. Защитник «Динамо» пару секунд подумал, а затем отдал назад — голкипер увидел шайбу уже забитой в свою вотчину. Поставил точку в игре Мартиньш Карсумс: он удачно подставил клюшку под щелчок Алексея Цветкова и отправил третий снаряд в ворота «Амура».

Следующий матч «тигры» проведут в Подмосковье. Соперником «тигров» станет «Витязь».