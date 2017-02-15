Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"

Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 09:36
В среду в Хабаровске пасмурно и тепло
В среду в Хабаровске пасмурно и тепло
В Кремле заявили о праве России давать имена Курильским островам
В Кремле заявили о праве России давать имена Курильским островам
Россияне смогут попасть в космос за 250 тысяч долларов
Россияне смогут попасть в космос за 250 тысяч долларов
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 11:34
В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 18:07
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
вчера, 09:55
Чемпионат мира по бенди в Хабаровске переносить не будут
вчера, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
вчера, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"

Обсуждаемое
вчера, 15:54
23

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 18:07
13

Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 16:51
7

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 11:34
5

В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 12:55
5

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
вчера, 14:43
5

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
вчера, 17:25
5

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
вчера, 17:30
5

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
вчера, 12:40
4

Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста
вчера, 12:35
3

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 339



Система Orphus

Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"

Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
"Тигры" вели в счёте в две шайбы, но в итоге проиграли
только что
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Москва"; видео: khl.ru

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы в заключительной выездной серии провела матч с московским «Динамо». «Тигры» вели в счёте в две шайбы, но в третьем периоде сами пропустили снаряды, и в итоге проиграли со счётом 2:3.

Москвичам победа была необходима, чтобы догнать ярославский «Локомотив» в турнирной таблице, но встреча с «Амуром» лёгкой для москвичей не вышла. Уже на15-ой минуте «тигр» Виталий Попов оказался в гордом одиночестве перед воротами Александра Лазушина, где и получил передачу от Юрия Назарова. Бросок в касание заставил голкипера «Динамо» вынимать шайбу из сетки.

После перерыва хабаровчане вновь огорчили вратаря хозяев. Не успел Константин Горовиков удалиться, как шайба влетела в ворота. По иронии судьбы автором гола стал Илья Горохов, сам схлопотавший двухминутный штраф в концовке первого игрового отрезка. Прославленному ветерану, дважды завоевавшему Кубок Гагарина в составе москвичей, хватило лишь пяти секунд, чтобы увеличить отрыв.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, за первые сорок минут матча у владений Юхи Метсолы не возникало опасных моментов. Пробить его удалось только при игре в большинстве: Даниил Тарасов закрыл видимость голкиперу «Амура», а Юусо Хиетанен отправил снаряд в ближний угол.

Свой характер «бело-голубые» показали в заключительном периоде. Сначала Артём Подшендялов отпасовал на синюю линию под бросок Максиму Соловьёву. Защитник «Динамо» пару секунд подумал, а затем отдал назад — голкипер увидел шайбу уже забитой в свою вотчину. Поставил точку в игре Мартиньш Карсумс: он удачно подставил клюшку под щелчок Алексея Цветкова и отправил третий снаряд в ворота «Амура».

Следующий матч «тигры» проведут в Подмосковье. Соперником «тигров» станет «Витязь».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru