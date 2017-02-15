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В Хабаровском крае бесплатный гектар будут рекламировать школьники

В Хабаровском крае бесплатный гектар будут рекламировать школьники
Им рассказывают о сельскохозяйственной деятельности и выборе земли
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: Артём Красиков

Для продвижения федеральной программы «Дальневосточный гектар» в школах Хабаровского края запустили специальный обучающий проект для подростков. Ученикам рассказывают об особенностях получения земельных участков в личное пользование, а также о различных формах организации своего дела. По мнению авторов идеи, благодаря проекту «Развивай свой гектар» школьники смогут повлиять на своих родителей, которые ещё не определились с выбором земли.


 

«Решение о подаче заявки на получение земли в семье принимают, конечно же, взрослые, но и детям будет полезна информация о том, какие возможности предоставляет государство. Кроме того, они могут помочь своим родителям определиться с выбором площадки для организации семейного дела. Подобные уроки пройдут во всех школах края. Руководство образовательных учреждений самостоятельно определяет форму проведения мероприятия: это может быть открытый урок, информационный журнал, флешмоб, либо что-то другое», — рассказала консультант управления общего образования Минобрнауки Хабаровского края Юлия Алексеева.


 

Первой площадкой для рекламы бесплатного гектара среди подростков стал Краевой центр образования. Там для учеников организовали специальный квест, после которого рассказали о том, где лучше оформлять земельные наделы в зависимости от выбранного бизнес-проекта. Для развития своего дела подростки выбрали животноводство и пчеловодство.


 

До конца февраля аналогичные площадки организуют в средних школах №№ 80, 32 и 15. Об этом сообщает пресс-служба «белого дома».


 

Агентство ранее писало, что к одной из инициатив, предложенных для популяризации «дальневосточного гектара», привлекли местных художников. Сначала в регионе выпустили специальную коллекцию календарей с картинами местных живописцев, которые призывают жителей региона взять свой «гектар». Серия полиграфических продуктов включает восемь работ четырёх хабаровских живописцев: Алексея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного. Накануне стало известно, что отделение Творческого Союза художников России совместно с общественной молодёжной палатой при краевой Законодательной Думе организует выставку «Арт ДВ-гектар». Увидеть пейзажи можно будет уже сегодня, 15 февраля, в здании регионального парламента. После этого работы выставят в вузах дальневосточной столицы. Так организаторы надеются привлечь внимание студентов к федеральной программе по раздаче бесплатной земли.

 
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