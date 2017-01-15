"СКА-Нефтяник" в первом матче 2017 года обыграл "Водника" в Хабаровске

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 15 января, в первом матче 2017 года на родном льду обыграл архангельский «Водник». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», у «армейцев» и архангельского клуба до прошедшей встречи было по 10 побед в копилке за всю историю их встреч, разница забитых/пропущенных мячей также была одинаковой — 91:91. Второй этап чемпионата России по хоккею с мячом «кабаны» начали с победы, изменив положение обеих команд в этом противостоянии.

Хоккеистам потребовалось несколько минут на то, чтобы размяться и начать действовать решительно. На четвёртой минуте первого тайма голкипер «СКА-Нефтяника» Виктор Каменев избежал опасного момента у своих ворот. Счёт изменился на седьмой минуте, первый мяч полетел мимо вратаря архангельской команды Михаила Шиляева от удара полузащитника Максима Ишкельдина. На 13-й минуте нападающему «кабанов» Артёму Бондаренко удалось с углового отправить второй мяч в ворота «Водника» — 2:0. В середине игрового отрезка игроки «СКА-Нефтяника» упустили голевой момент, отразили атаку архангельской команды и устремились в зону гостей. Сначала оформил дубль Максим Ишкельдин, а следом за ним — Артём Бондаренко. Ближе к концу игрового отрезка «армейцы» организовали серию атак на ворота «Водника», Михаил Шиляев оборонялся как мог, но против удара полузащитника Александра Антипова ничего не успел сделать — 5:0. Через две минуты нападающий Кирилл Петровский успешно сыграл на добивании — 6:0. Под конец первого тайма мимо Виктора Каменева всё-таки проскользнул мяч, за что «Воднику» на последних секундах отомстил Александр Антипов — 7:1.

После перерыва «Водник» начал действовать более решительно, но за десять минут второго игрового отрезка чуть не забил «СКА-Нефтянику» только один раз. Хабаровчане напали на ворота соперника дважды, но безрезультатно. «Армейцы» ни на минуту не давали гостям расслабиться. На 63-й минуте игры мяч оказался у Кирилла Петровского в благоприятный момент для удара, но тот отправил снаряд мимо ворот противника. Через две минуты дубль оформил Александр Антипов. Михаилу Шиляеву не удалось накрыть мяч собой, и тот предательски закатился в ворота — 8:1. Через некоторое время игроку «Водника» Александру Тюкавину понадобилась помощь медиков из-за столкновения с хоккеистом из своей же команды. После этого несколько раз «кабаны» безрезультатно пытались пробить оборону гостей. Наконец, Артём Бондаренко оформил хет-трик, забив сотый мяч в составе «СКА-Нефтяника», — 9:1. Нападающий Павел Рязанцев на предпоследней минуте забил десятый гол на счету «армейцев». На последних секундах Кирилл Петровский отправил в ворота соперника ещё один мяч — 11:1. Больше до конца матча счёт не изменился, и «Водник» потерпел самое крупное поражение в текущем чемпионате России.

Подробный фотоотчёт смотрите позже на сайте РИА «Восток-Медиа».