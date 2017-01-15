Молодые легкоатлеты Дальнего Востока отобрались на первенство России

В краевом центре завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике. Соревнования проходили в манеже стадиона имени Ленина. Участие в них приняли 250 спортсменов со всего Дальнего Востока.

















Победителей и призёров определили в двух возрастных группах: до 18 и до 20 лет. Спортсмены, показавшие лучший результат, кроме медалей и грамот, получили право выступить на первенстве России. Для некоторых легкоатлетов эти соревнования стали дебютом в новой возрастной группе.





«Хабаровчанин Георгий Кивнишвилли на первенстве края показал результат выше норматива кандидата в мастера спорта. Это позволяет рассчитывать на призовые места на первенстве России, а ведь он впервые выступает среди юношей. Успешно выступают традиционно сильные спортсмены, входящие в состав сборных России по своему возрасту. Это Александр Николаев, Анастасия Махрова. Сильная спортсменка приехала из Якутии — Диана Адасько. Она победительница летнего первенства России и рекордсменка наших соревнований», — рассказал президент федерации лёгкой атлетики Хабаровского края Сергей Прохоренко.

















В толкании ядра Георгий Кивнишвилли победил с результатом 16,84 метра. По словам главы федерации лёгкой атлетики региона, такое достижение позволяет бороться за победу на первенстве России. Ещё один хабаровчанин Александр Николаев выиграл соревнования в беге на 200 метров с результатом 22,43 секунды.

















Кроме того, золотые медали на первенстве ДФО забрали две комсомольчанки. В беге на 2000 метров с препятствиями свой высокий класс подтвердила двукратная победительница первенств России Анастасия Махрова. Она преодолела дистанцию за 6 минут и 43 секунды. А Елена Паушкина стала победительницей в беге на 1500 метров.

















В командном зачёте победителем в двух возрастных группах стала сборная Хабаровского края, опередившая команду Приморья. Третий результат среди юношей показали легкоатлеты Амурской области. Среди юниоров до 20 лет третье место в командном зачёте заняла сборная Республики Саха (Якутия). Львиную долю очков в копилку якутской команды принесла победительница летнего первенства России Диана Адасько. Спортсменка выиграла соревнования в прыжках в длину и тройном прыжке среди юниорок до 20 лет.

















Ближайшее первенство России стартует в конце января в Смоленске. Там будут соревноваться юноши и девушки до 18 лет. Спортсмены в возрасте до 20 лет борьбу за награды первенства страны будут вести в Новочебоксарске со 2 по 5 февраля. Всего Дальневосточный федеральный округ в каждой возрастной группе на первенствах России представят 18 спортсменов.