В Хабаровске на заснеженном проспекте автобус съехал в кювет

На проспекте 60-летия Октября в дальневосточной столице случилось дорожно-транспортное происшествие, фигурантом которого стал автобус маршрута № 24. Машина опрокинулась в кювет на участке между остановками «Виадук» и «Рынок». Свидетелем этой ситуации стал корреспондент РИА «Восток-Медиа».









Вероятнее всего, аварию спровоцировала нестабильная ситуация на дорогах Хабаровска, возникшая из-за снегопада. Осадки начались в городе накануне, 14 января, утром и продолжаются до сих пор. В связи с этим на улицах краевого центра традиционно выросло число ДТП. Не стала исключением и ситуация с автобусом.









«Большое количество снега приводит к тому, что многие водители не справляются с управлением и становятся участниками аварий. В данном случае ситуация осложнилась тем, что снегопад пришёлся на выходные, дорожной техники на улицах города практически нет, очистить проезжую часть не успевают. Что касается автобуса маршрута № 24 — шофёр также не сумел совладать с ситуацией на дороге. Пострадавших в этой аварии, по имеющимся данным, нет», — сообщили корреспонденту агентства в дежурной части городского управления ГИБДД.









Сейчас транспортное средство вытаскивают из придорожной канавы с помощью тяжёлой техники. При этом, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, информация о происшествии в ведомство не поступала. Возможно, перевозчик — МУП «ХПАТП-1» — обошёлся собственными силами.