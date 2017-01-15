В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха

Стражи правопорядка пресекли криминальную сделку возле Спасо-Преображенского кафедрального собора. Злоумышленники пытались продать на стоянке возле храма шкуры белого медведя.

Косолапый хищник занесён в Красную книгу России и относится к особо ценным диким животным. Мужчин, которые пытались продать медвежьи шкуры, задержали с поличным сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю. За нелегально добытый мех фигуранты просили 500 тысяч рублей и предлагали потенциальным покупателям использовать товар в качестве домашнего предмета интерьера.

На чёрном рынке шкура белого медведя оценивается в сумму около двух миллионов рублей. Вероятно, фигуранты предлагали редкий мех по сравнительно низкой стоимости, чтобы быстрее его продать.

Как сообщает телеканал «Вести-Хабаровск», сейчас по факту незаконной продажи шкур краснокнижного зверя проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.