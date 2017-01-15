Хабаровчанка оставила свою коллегу без зимней одежды

В дальневосточной столице пекарь одной из фирм быстрого питания в разгар зимы осталась без тёплой одежды. Женщину «раздела» её коллега, которая украла норковую шубу, принадлежавшую хабаровчанке, из общей раздевалки.

В городской отдел полиции № 10 за помощью обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный похитил из раздевалки по месту её работы норковую шубу. Ущерб потерпевшая оценила в 87 тысяч рублей.

«Следственными органами УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Установить личность злоумышленницы стражам правопорядка помогла изъятая на месте происшествия запись с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что норковую шубу похитила коллега заявительницы. На допросе ранее не судимая 45-летняя хабаровчанка дала признательные показания.

Похищенную шубу вернули собственнице. В отношении фигурантки на время следствия избрали меру пресечения — подписку о невыезде.