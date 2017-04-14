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Накануне Пасхи пожарные проверят соборы Хабаровского края

Накануне Пасхи пожарные проверят соборы Хабаровского края
"Чрезвычайники" обследуют помещения и системы тушения огня
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В преддверии Пасхи инспекторы пожарного надзора проводят профилактические рейды в культовых учреждениях Хабаровского края. Чтобы обеспечить безопасность в храмах и церквях в православный праздник, специалисты проверяют, как в зданиях соблюдают нормы безопасности.

Во время праздничных богослужений в помещениях соберётся большое количество людей. Поэтому главная задача инспекторов — убедиться, что объекты находятся в пожаробезопасном состоянии и оборудованы первичными средствами огнетушения, а доступ к аварийным выходам не затруднён. Также они дополнительно инструктируют обслуживающий персонал.

Сегодня, 14 апреля, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска Евгений Максимов проверил состояние пожарной безопасности в Спасо-Преображенском кафедральном соборе дальневосточной столицы. В ходе рейда сотрудник Госпожарнадзора обратил внимание на работоспособность систем огневой и дымовой защиты, обследовал пожарные шкафы на наличие рукавов, стволов и присоединения данной системы к крану внутреннего водопровода. Кроме этого, огнетушители проверили на исправность.

«Пристальное внимание мы обратили на знания работниками объекта необходимых требований пожарной безопасности в вопросах эксплуатации вверенных помещений, — отметил Евгений Максимов. — Также осуществлён контроль над действиями дежурного персонала в случае срабатывания систем пожарной сигнализации и порядком реагирования на чрезвычайную ситуацию».

С этой же целью сотрудники пожарного надзора в Железнодорожном районе посетили Приход Христорождественского собора и Приход святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы. Аналогичные рейды проходят в эти дни во всех культовых учреждениях во всех муниципальных районах края. Всего их в регионе насчитывается 24. За время проверок организовали более 50 инструктажей с работниками объектов.

 
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