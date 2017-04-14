Хабаровские газовики отрицают свою причастность к запахам в городе

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» зафиксировали рост обращений в аварийную службу по поводу специфического запаха в некоторых районах Хабаровска, однако на своём производстве внештатных ситуаций компания не зафиксировала. На территории газонаполнительной станции специалистам поручили вести систематический мониторинг содержания пропан-бутана в воздухе, показатель которого на данный момент находится в пределах допустимой нормы.

Значительная доля звонков с жалобами от хабаровчан приходилась на ночное время суток, когда технологические процессы на площадке АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» не идут.

«Всего за три дня к нам поступило более 120 заявок от населения, более 30% вызовов связаны с неисправностью газового оборудования и 70 % — это заявки по специфическому запаху в воздухе, большей частью в ночное время», — отметил заместитель главного инженера «Газпром газораспределение Дальний Восток» Игорь Емельянов.

Как правило, люди чувствовали неприятный запах на улице и в подъездах, после чего звонили в аварийную службу. Как сообщает пресс-служба компании,13 апреля 2017 года на территории газонаполнительной станции прошла инспекция Росприроднадзора. В ходе внеплановой проверки комиссия не зафиксировала содержание пропан-бутана в воздухе.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что в последние несколько дней хабаровчане жалуются на сильный химический запах. Особенно сильно чувствовались неприятные ароматы на улице в центральной части города, а также Кировском и Железнодорожном районах. В связи с большим количеством обращений все аварийные, контрольные и надзорные службы мобилизовали свои силы и средства для выяснения источника. Ситуацию с неприятным запахом, который почувствовали жители дальневосточной столицы, ответственные ведомства и предприятия будут решать под присмотром губернатора Хабаровского края. Вячеслав Шпорт поручил усилить контроль за качеством воздуха.