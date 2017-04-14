На этих выходных в Хабаровске обновят дорожную разметку

На хабаровских автомагистралях с завтрашнего дня, 15 апреля, специалисты начнут обновление дорожной разметки. Им предстоит поработать над 66 тысячами квадратных метров. Больше 40 пешеходных переходов города оборудуют пластиком, который более долговечен, чем краска. Стоимость нововведений составит 17 миллионов рублей.

«К нанесению разметки у нас всё готово. Бригады сформированы, машины заправлены и протестированы. Уже завтра они выйдут на линию и приступят к обновлению старой разметки и нанесению новой на отремонтированных участках улиц Муравьёва-Амурского и Карла Маркса. Далее на очереди Краснореченская и Пионерская», — сообщил директор МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Михаил Семакин.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, спецмашины для нанесения разметки «Контур-300» заправляются специальной краской, которая, согласно технологическим условиям, наносится на асфальтовое покрытие при температуре не ниже +10 градусов и влажности воздуха не выше 70 % — тогда она успевает высохнуть за 15-20 минут. В других условиях этот процесс высыхания занимает более длительное время.

«Мы закупаем лучшие сертифицированные образцы краски российского производства. При интенсивности движения в 10 тысяч автомобилей в сутки срок службы разметки, нанесённой такой краской — три месяца. В Хабаровске нам приходится подновлять её дважды в год. А в таких городах, как Москва, где счёт машинам, проезжающим по дорогам за сутки, идёт на сотни тысяч, дорожники вынуждены обновлять разметку чуть ли не ежемесячно. Что до пластикового покрытия, которое мы наносим на пешеходные переходы, то с ним приходится работать без спецтехники: рабочие кладут его вручную. Срок его службы — порядка 9 месяцев, хотя иногда оно держится даже дольше. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения пластик будем класть, прежде всего, на «зебры», рядом с которыми установлены приборы видеофиксации», — рассказал Михаил Семакин.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в эти же выходные работники МУП «Горсвет» выйдут на центральные улицы краевой столицы, чтобы очистить и покрасить световые опоры. Трудиться специалисты будут весь день, поэтому предупреждают автовладельцев о возможных пробках на дорогах города.