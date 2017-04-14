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В Хабаровске пенсионерка "ради удовольствия" написала около 100 картин

В Хабаровске пенсионерка "ради удовольствия" написала около 100 картин
Из-под кисти художницы-любителя выходят пейзажи и натюрморты
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

В дальневосточной столице открылась выставка картин 78-летней художницы-самоучки. Престарелая хабаровчанка начала активно писать пейзажи около восьми лет назад — на сегодняшний день в её портфолио около сотни работ.

Александра Быкова давно на пенсии. Чтобы занять свободное время, она увлеклась рисованием, а затем и масляной живописью. Сегодня из-под кисти художниц-любителя выходят настоящие шедевры — натюрморты и пейзажи. В центре по работе с населением «Содружество» она представила публике 10 своих картин. Автор утверждает, что занимается творчеством лишь ради удовольствия и никогда не пробовала себя в искусстве профессионально.


 
 
 
 

«Писать я начала примерно 8 лет назад. Моя профессиональная деятельность никогда не была связана с изобразительным искусством — я всю жизнь проработала на швейной фабрике. Да, там я рисовала эскизы для одежды, при конструировании моделей делала какие-то зарисовки. Я училась в технологическом колледже, никогда не посещала художественную школу. Я вышла из семьи учителей, но мои родители были очень творческими людьми. Вот, можно сказать, что на генном уровне передалось. У меня сейчас внучка учится в художественной школе, очень талантливая девочка», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» художница Александра Быкова.

 

 

Практически все картины создаются с натуры. Чтобы написать пейзаж? хабаровчанка выезжает на природу, но отхождение от первоисточника допускает, если считает, что так выйдет гармоничнее. В списке работ пенсионерки есть и портреты. Один из любимейших — совместный с маленьким сыном. Художница писала его с семейной фотографии. Эта картина никогда не выставлялась на публику — сына уже нет в живых. Как признаётся женщина, портреты ей уже не удаются из-за проблем со зрением — возраст берёт своё.


 

 
 
Материалы женщина покупает сама. Заниматься живописью — удовольствие не из дешёвых. На одну картину уходит около пяти тысяч рублей: рамка, холст, краски, кисти, растворитель, закрепитель. Александра Быкова работает с акрилм, акварелью и маслом. Времени на создание шедевра уходит также немало. В коллекции есть работа, которую художница писало более полугода.
 

 

 

«Мне говорили, что художник должен писать около 20 картин в месяц. Ну что можно написать в таких темпах? Я считаю, что истинную картину нужно писать не торопясь, от души», — поделилась Александра Быкова.
 

 
 

 
Досуговый центр по работе с населением Александра Владимировна посещает очень давно. Её картины уже не раз выставлялись в филиалах организации. Работники центра и его подопечные восхищаются талантами пенсионерки. Кроме изобразительного искусства, женщина отлично играет в шахматы — она единственная представительница прекрасного пола в тематическом клубе центра «Содружество».
 
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что центр «Содружество» на постоянной основе проводит различные мероприятия для хабаровчан. В преддверии Международного женского дня большой холл помещения, где располагается организация, превратился в выставочный зал. Гости оценили творческие способности пенсионерок, которые выставили напоказ свои работы — вышитые вручную картины и декоративные подушки, вязанное кружево и плетёные корзины, украшения из бисера.
 
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