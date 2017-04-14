Проблему едкого запаха в Хабаровске взял на контроль глава региона

Ситуацию с неприятным запахом, на который жалуются жители дальневосточной столицы, ответственные ведомства и предприятия будут решать под присмотром губернатора Хабаровского края. Вячеслав Шпорт поручил усилить контроль за качеством воздуха. По информации, опубликованной на сайте «белого дома», поводом к введению особого надзора стали многочисленные обращения граждан с жалобами на едкий запах.

«Представители контролирующих органов уже начали проверки на предприятиях, которые потенциально могли стать источником загрязнения воздуха. Также по поручению главы региона создана межведомственная рабочая группа, которая детально изучит результаты проб и разработает комплекс мер по реагированию на данную ситуацию», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители краевого центра со вчерашнего дня жалуются на сильный запах химических веществ в центральной части города, а также Кировском и Железнодорожном районах. Люди звонят в различные службы, которые имеют отношение к мониторингу окружающей среды — МЧС, управление гидрометеоцентра, Роспотребнадзор. Хабаровчане обращались также в Единую городскую диспетчерскую службу и «04», сообщая о невыносимом запахе, который доносится с улиц. В связи с большим количеством жалоб все аварийные, контрольные и надзорные службы мобилизовали свои силы и средства для выяснения источника.