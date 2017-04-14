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Военным коммунальщикам в Хабаровском крае вернули 70 миллионов

Военным коммунальщикам в Хабаровском крае вернули 70 миллионов
Перед работниками погасили задолженность по зарплате
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев

В дальневосточной столице сотрудникам обособленного подразделения «Хабаровский» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунальным фондом» выплатили больше 70 миллионов рублей. Такая сумма долгов по зарплате накопилась перед 3 800 работниками предприятия.

Разбираться в деле пришлось представителям военной прокуратуры Хабаровского гарнизона. Специалисты проверили, как должностные лица подразделения соблюдают трудовые права граждан и выяснили, что у предприятия накопились многомиллионные долги перед работниками. Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России, генеральному директору коммунальной организации внесли представление об устранении нарушений, также сотрудники ведомства возбудили дело по факту несоблюдения трудового законодательства.

В краевой столице подразделение обслуживает военные части и городки, казарменно-жилищный фонд, обеспечивает военных коммунальными услугами. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что администрация города принимает на постоянный контроль коммунальные сети, принадлежащие военным, поэтому работы у ведомственных коммунальщиков может поубавиться. А вот муниципалитету потребуется несколько лет и более миллиарда рублей, чтобы привести в порядок свыше 33 километров ветхих труб.

 
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