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В Хабаровске проведут ещё один митинг против правительства страны

В Хабаровске проведут ещё один митинг против правительства страны
Организаторы заявляют, что ожидают около тысячи человек
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевом центре пройдёт очередной антикоррупционный митинг. В этот раз желающие выступить против действующего правительства соберутся на Комсомольской площади. Соответствующие документы организаторы из краевого комитета КПРФ направили в администрацию Хабаровска, и оттуда поступил ответ.

«Мы приняли от них уведомление, довели до их сведения нормы предельной наполняемости территории, выделили уполномоченных представителей от мэрии и порекомендовали городскому УМВД также назначить уполномоченного. Организаторы нам сообщили, что планируют на митинге около тысячи человек. Мероприятия на подобных площадках мэрия не может согласовать или не согласовать, мы просто принимаем уведомление, выделяем представителей от себя и рекомендуем сделать это полиции», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник организационно-методического отдела управления делами в администрации города Максим Шемчук.

Организаторы митинга в обращении к местным СМИ сообщают, что намерены требовать отставки правительства России, а также расследования информации о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, они хотят добиться отстранения губернатора и правительства Хабаровского края «за проведение политики, которая наносит ущерб региону и благосостоянию большинства жителей региона». Акция пройдёт 16 апреля.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», акции против коррупции прошли 26 марта по всей России. В дальневосточной столице мероприятие курировали активисты местного штаба известного оппозиционера Алексея Навального — Михаил Беседин, Илья Ермолаев и Алексей Ворсин. Часть требований была той же, что и на грядущем митинге: отстранение действующего правительства страны. В марте ещё на стадии подготовки организаторы в Хабаровске столкнулись с рядом проблем, пытаясь согласовать мероприятие с администрацией города. В итоге мэрия выдала активистам уведомление за подписью заместителя городского главы — управляющего делами Вячеслава Безлепкина, в котором чиновники озвучили формулировку: «не рекомендуем проведение заявленного мероприятия». Муниципалитет не согласовал оппозиционерам ни одну из площадок в Хабаровске.

В день акции Алексея Ворсина, который также был организатором мероприятия, задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан. Ему не дали доехать до площадки, где планировалась акция — стражи порядка перехватили машину такси, в которой ехал оппозиционер, и увезли его в здание Центра противодействия экстремизму. Митинг всё же состоялся. После того как полиция задержала выступающих на мероприятии Илью Ермолаева и Михаила Беседина, а заодно и нескольких участников митинга с плакатами, большинство хабаровчан в завершение акции прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно. Вечером того же дня региональное управление МВД России в своём официальном сообщении «обнулило» фактическое число участников митинга — в то время как их, по разным данным, было от 900 до двух тысяч человек, полиция заявила о 90 гражданах. Позже в деле о согласовании площадки суд принял сторону мэрии и вынес решение о том, что действия администрации были законными.

 
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