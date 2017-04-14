Из хабаровских энергетиков "выбили" свет для "Солнечного города"

Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 15:30
Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума
Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума
Пасхальные куличи начали продавать на улицах Хабаровска
Пасхальные куличи начали продавать на улицах Хабаровска
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Регионы:


Популярное
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
сегодня, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
сегодня, 10:22
На фабрике "Штыковские двери" в Приморье произошёл сильный пожар
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
сегодня, 12:07
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 20:30
Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 20:14
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 10:12
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
сегодня, 07:01
Рабочая неделя в Приморье завершится дождями

Обсуждаемое
вчера, 17:24
13

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 20:30
9

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 16:20
6

В Хабаровске театральная студия стала "бездомной" из-за долгов
вчера, 17:37
5

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 18:45
4

Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 19:00
3

Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
вчера, 20:14
3

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 08:28
3

Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
сегодня, 11:04
3

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
вчера, 16:10
2

Владивосток установил рекорд в "Тотальном диктанте"
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды сегодня, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству сегодня, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1242



Система Orphus

Из хабаровских энергетиков "выбили" свет для "Солнечного города"

Из хабаровских энергетиков "выбили" свет для "Солнечного города"
Компания должна обеспечить электричеством пригородный жилой массив
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

По иску прокурора Хабаровского района суд обязал ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» непрерывно поставлять энергию в жилые дома «Солнечного города». Основанием для такого требования стали результаты проверки, которую организовали специалисты надзорного ведомства.

Эксперты обнаружили многочисленные нарушения правил устройства электроустановок, которые допустили при эксплуатации и возведении элементов снабжающей сети и трансформаторных подстанций в жилмассиве «Солнечный город». Строители не провели приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные проверки при сборке отдельных систем. Отсутствует документация, подтверждающая  категорийность электроприёмников по надёжности электроснабжения, допущены нарушения при эксплуатации и возведении элементов электросети, установлены нарушения технического состояния трансформаторных подстанций и присоединённых к ним воздушных линий электропередачи, расположенные в границах жилой застройки квартала.   

«При таких обстоятельствах ненадлежащее обслуживание и вывод указанных сетей электроснабжения из эксплуатации приведёт к ограничению жилищных прав граждан и невозможности проживания в данных домах. Поскольку отопление квартир домов «Солнечного города» осуществляется индивидуальными электрическими приборами, обеспечение надёжности электроснабжения в условиях дальневосточной зимы приобретает жизненно важное значение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Застройщик отказался от сетей электроснабжения квартала «Солнечный город». Соответствующее обращение он направил в администрацию Хабаровского муниципального района. Но прокуратура выяснила, что существующая внутриквартальная энергосеть присоединена к воздушной линии электропередачи, которая находится на балансе — её обслуживает филиал ОАО «ДРСК». Таким образом, ответственность за обслуживание снабжающей системы «Солнечного города» легла на эту организацию. Но исполнять добровольно эти требования предприятие отказалось. Поэтому прокурор Хабаровского района обратился в суд с иском. 

«Хабаровский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, возложив на ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» обязанность обеспечивать безопасность, бесперебойность и надёжность поставки электроэнергии в жилые многоквартирные дома квартала «Солнечный город» в селе Мирное», — уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. 

В настоящее время решение суда ещё не вступило в законную силу.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru