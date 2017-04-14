Пасхальные куличи начали продавать на улицах Хабаровска

Жители дальневосточной столицы продолжают подготовку к одному из главных христианских праздников — Пасхе. На улицах появились палатки, в которых продают куличи. Несколько торговых точек расположили возле главного храма Хабаровского края — Спасо-Преображенского собора.









Продавцы предлагают покупателям несколько видов куличей — отличается пасхальный хлеб размерами и наполнением. Так, в ассортименте есть выпечка с цукатами или изюмом. Отличается продукция и ценой: стоимость кулича начинается от 35 рублей.









Некоторые предприниматели пекут куличи по заказу Спасо-Преображенского собора. Это единственная продукция для продажи, которую освятили в храме. Пасхальный хлеб других производителей в этом году не благословляли. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что епархия отказалась это делать.









«Эти куличи выносят из храма, где их освящают, и после этого отдают нам на продажу. Собранные деньги идут на пожертвования, на ремонт храма. В составе куличей творог, яйца, молоко. Чисто творожных пасочек у нас нет, потому что они очень привередливые и хранятся несколько часов», — рассказала корреспонденту агентства продавец куличей Наталья Миронова.





Продавать пасхальный хлеб будут до субботы, некоторые точки откроют и в сам день праздника. По словам торговцев, куличи востребованы у горожан вплоть до Родительского дня. Продукт не портится всю Светлую Седьмицу.





В этом году Пасху празднуют 16 апреля. Богослужения пройдут во всех храмах региона. На следующий день в город доставят Благодатный огонь. Как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», его из Москвы привезёт клирик Свято-Елизаветинского храма иерей Дионисий Ногтев.