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В Хабаровске фонтаны на прудах приведёт в порядок Горсвет

В Хабаровске фонтаны на прудах приведёт в порядок Горсвет
Предприятие выиграло конкурс на содержание и ремонт комплекса
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице завершился конкурс, объявленный администрацией Хабаровска, на содержание и ремонт фонтанов на городских прудах, а также на Амурском бульваре и привокзальной площади. Аукцион выиграло муниципальное унитарное предприятие «Горсвет». Его специалисты займутся приведением комплексов в порядок. Согласно документации госзакупки, за фонтанами нужно будет следить до 1 декабря 2017 года.

«Всего в конкурсе были три участника, мы победили. Готовимся подписать договор, в ближайшее время оформим все документы и приступим к работам», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» юрисконсульт МУП «Горсвет» Сергей Виничук.

Ранее агентство сообщало, что фонтаны в краевом центре традиционно запускают в начале мая. Специалистам предстоит очистить искусственные водоёмы и бассейны от мусора и остатков снега. Затем в них начнут заливать воду. В прошлом году МУП «Горсвет» на время «оживило» фонтаны, чтобы проверить их состояние и качество выполненных работ. Для работы комплексов на городских прудах специалисты предприятия установили почти 150 форсунок, более 30 насосов, 320 светильников и 45 шкафов управления подсветкой. Динамику фонтанов создают специальные роботизированные механизмы.

 
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