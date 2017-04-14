В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам

В дальневосточной столице сегодня, 14 апреля, Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал медицинский специалист — его ждёт пятилетнее пребывание в колонии строгого режима. Анестезиолог-реаниматолог, который жил и работал в посёлке Де-Кастри, собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам. На судебном заседании и оглашении приговора присутствовал корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Осуждённый имел высшее медицинское образование и большой стаж работы в сфере здравоохранения. На стадии предварительного следствия правоохранители выяснили, что он с 2009 года работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в одной из районных больниц Хабаровского края. В 2015 году медик начал интересоваться деятельностью международных террористических группировок. Просматривая запрещённые ролики, опубликованные в сети Интернет, он проникся идеями и принял решение вступить в ряды международной организации «ИГИЛ» (организация запрещена в Российской Федерации) в качестве полевого врача. В соответствии с законодательством Российской Федерации эта группировка признана террористической. Осознавая, что совершает противоправный поступок, мужчина решил выехать в Сирийскую Арабскую Республику.

В июле 2016 года врач разработал маршрут и приобрёл авиабилеты, планируя вылететь в Турцию — там он планировал пересечь границу с Сирией. Несостоявшегося террориста задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Медика приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание житель Хабаровского края будет в колонии строгого режима, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» из зала суда. Приговор в законную силу ещё не вступил. Осуждённый вправе обжаловать его.

В июле 2016 года вступили в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов, ужесточившие наказание за преступления этой направленности. В настоящее время за участие в организациях, запрещённых на территории России, Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Ранее оно составляло от 5 до 10 лет. Кроме того, ужесточились санкции за публичные призывы к терроризму или его оправдание в Интернете. Также в Уголовном кодексе появилась новая статья — «Несообщение о преступлениях террористической направленности или подготовке к ним». Возраст привлечения к уголовной ответственности за террористические преступления понизился с 16 до 14 лет.