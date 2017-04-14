Житель Хабаровского края умудрился стащить отопительный котёл

В городе Бикине Хабаровского края местный житель украл отопительный котёл. Он сломал замок на двери старого помещения теплоцентрали, пробрался внутрь и поживился там ценным грузом, который отнёс в пункт приёма металлолома.

Правоохранители занялись ситуацией, когда к ним обратился за помощью руководитель районного медицинского учреждения. Он рассказал, что из неэксплуатируемой котельной кто-то украл отопительное оборудование. Общий ущерб от преступления составил 95 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого — мужчину 1969 года рождения. Оказалось, что фигурант повредил навесной замок, проник в помещение и украл отопительный котёл. Злоумышленник успел сдать имущество в городской пункт приёма металла и потратить вырученные деньги на личные нужды до того, как стражи правопорядка вышли на его след. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, на жителя Бикина завели уголовное дело по статье «Кража».

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о подобных интересных случаях. Например, комсомольчанин регулярно воровал со своего рабочего места упаковки с дорогими сортами кофе. Всего он успел тайно вынести 300 пачек с зёрнами. А хабаровчанин попал под суд за кражу 20 килограммов мёда, который ему отдала китайский предприниматель для перевозки за границу. Мужчина продал лакомство, а вырученные деньги присвоил себе.