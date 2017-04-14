Житель Хабаровского края умудрился стащить отопительный котёл

Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 12:48
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Иностранцы штурмом берут миграционный центр в Хабаровске
Иностранцы штурмом берут миграционный центр в Хабаровске
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
Регионы:


Популярное
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
сегодня, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
сегодня, 10:22
На фабрике "Штыковские двери" в Приморье произошёл сильный пожар
вчера, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 20:30
Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 20:14
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 10:12
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
вчера, 15:25
В Приморье объявлен "оранжевый" уровень опасности

Обсуждаемое
вчера, 17:24
13

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 14:40
10

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 14:24
9

Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 20:30
9

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 17:37
5

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 16:20
4

В Хабаровске театральная студия стала "бездомной" из-за долгов
вчера, 19:00
3

Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
вчера, 18:45
3

Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 20:14
3

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 08:28
3

Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды сегодня, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству сегодня, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1236



Система Orphus

Житель Хабаровского края умудрился стащить отопительный котёл

Житель Хабаровского края умудрился стащить отопительный котёл
Злоумышленник сдал украденное на металлолом
28 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В городе Бикине Хабаровского края местный житель украл отопительный котёл. Он сломал замок на двери старого помещения теплоцентрали, пробрался внутрь и поживился там ценным грузом, который отнёс в пункт приёма металлолома.

Правоохранители занялись ситуацией, когда к ним обратился за помощью руководитель районного медицинского учреждения. Он рассказал, что из неэксплуатируемой котельной кто-то украл отопительное оборудование. Общий ущерб от преступления составил 95 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого — мужчину 1969 года рождения. Оказалось, что фигурант повредил навесной замок, проник в помещение и украл отопительный котёл. Злоумышленник успел сдать имущество в городской пункт приёма металла и потратить вырученные деньги на личные нужды до того, как стражи правопорядка вышли на его след. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, на жителя Бикина завели уголовное дело по статье «Кража».

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о подобных интересных случаях. Например, комсомольчанин регулярно воровал со своего рабочего места упаковки с дорогими сортами кофе. Всего он успел тайно вынести 300 пачек с зёрнами. А хабаровчанин попал под суд за кражу 20 килограммов мёда, который ему отдала китайский предприниматель для перевозки за границу. Мужчина продал лакомство, а вырученные деньги присвоил себе.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru