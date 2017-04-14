Экс-вратарь "Байкал-Энергии" перешёл в хабаровский "СКА-Нефтяник"

Один из лучших вратарей российской Суперлиги Денис Рысев, до последнего времени защищавший цвета иркутской «Байкал-Энергии», пополнил состав хабаровского клуба «СКА-Нефтяник». Контракт с игроком рассчитан на два года.

На протяжении трёх последних лет Дениса Рысева стабильно вызывали в национальную сборную России, в составе которой он трижды завоёвывал звание чемпиона мира. Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, спортсмен исправно входит в число лучших хоккеистов страны. Так, по итогам сезона 2014-2015 года Дениса Рысева признали лучшим вратарём России, а в прошлом сезоне удостоили звания самого ценного игрока в серии плей-офф.

Пока неизвестно, кого в «армейском» стане заменит Денис Рысев. Сейчас у «СКА-Нефтяника» три вратаря: Виктор Каменев, Виктор Яшин и Никита Размыслович.

Денис Рысев не первый новичок «СКА-Нефтяника». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что команду в новом сезоне усилят два полузащитника красноярского «Енисея» — Олег Толстихин и Денис Лапшин. Контракты с ними так же рассчитаны на два года. Ранее клуб из дальневосточной столицы покинули защитник Николай Мельников, полузащитники Денис Корев и Антон Шевцов, а также нападающий Кирилл Петровский. Помимо этого, за «кабанов» больше не будет выступать шведский легионер Эрик Сэфстрём: он принял решение вернуться домой.