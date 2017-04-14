Образовательные проекты Хабаровского края уехали в Москву

Хабаровский край принял участие в Московском международном салоне образования, где представил свои проекты. Специалисты региона повезли в столицу России «Образование для будущего», «Педкластер27» и другие местные инициативы.

«В нашем крае созданы все условия для комфортного проживания и самореализации молодых специалистов и учёных. Тем более, в регионе есть такие образовательные организации, как Тихоокеанский государственный университет, Краевой центр образования, Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» и Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества, чьи практики представлены на форуме», — подчеркнул заместитель главы Минобрнауки региона Семён Экшенгер.

На выставке новых образовательных технологий и инновационных проектов представлены передовые инновации, услуги, инфраструктурные и интеллектуальные решения. Как сообщает портал «Прообраз 27», частники обсуждают темы настоящего и будущего системы образования. Форум посещают сотрудники профильных учреждений и компаний, создающих инфраструктуру в этой сфере, а также дети и их родители. В этом году выбрали тему «Новая экосистема образования».

«Салон открыт для всех, кто стремится построить свой путь в образовании. И молодые специалисты, и представители старшего поколения узнают о доступных им образовательных возможностях, а школьникам и студентам помогут определиться с образовательной и профессиональной траекторией. Родители узнают о возможностях детского образовательного отдыха, лучших практиках школьного и дополнительного образования, — отметила министр образования и науки России Ольга Васильева.