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Хабаровчанка украла деньги со своей же банковской карты

Хабаровчанка украла деньги со своей же банковской карты
Носитель она отдала горожанину, который положил туда свои 70 тысяч рублей
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице полицейские задержали девушку, которую подозревают в краже денег с банковской карты. Сумму она украла со своего же носителя, который подарила хабаровчанину. Мужчина пополнил баланс карты, а злоумышленница через мобильное приложение присвоила их себе.

За помощью к правоохранителям обратился 36-летний житель краевого центра. Он рассказал, что ему срочно нужно было перевести деньги своему другу. В одном из магазинов горожанин познакомился с девушкой и попросил её помочь. У хабаровчанки было две пластиковые карты, оформленные на её имя, и одну из них она подарила потерпевшему. Через неделю заявитель обнаружил, что со счёта исчезли 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 21-летнюю фигурантку, которая призналась, что через мобильное приложение перевела деньги с подаренной карты на ту, которая осталась у неё. Затем девушка обналичила украденное и потратила на личные нужды. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, жительницу краевой столицы отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях. Так, в Комсомольске пенсионер попросил девушку сходить за продуктами, дал ей свою банковскую карту и озвучил пин-код. Злоумышленница выполнила просьбу, но часть денег обналичила и присвоила себе. А другой горожанин чужим носителем расплатился за спиртное, а потом стащил 24 тысячи рублей.

 
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