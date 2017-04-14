В Хабаровске служебная собака вступилась за гостеприимного пенсионера

В дальневосточной столице кинологический расчёт полиции помог задержать подозреваемого в разбойном нападении на одинокого пенсионера. На месте происшествия служебная собака уверенно взяла след, а затем помогла опознать преступника.

Престарелый хабаровчанин познакомился возле продуктового магазина с молодым человеком и пригласил его к себе домой. В квартире гость набросился на хозяина и нанёс пенсионеру несколько сильных ударов по голове сковородой. После этого злоумышленник вытащил из кармана брюк пострадавшего банковскую карту с пин-кодом и скрылся с места преступления.

Для проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции привлекли кинологический расчёт. На месте происшествия служебная собака взяла след и, пройдя около полукилометра по следу, привела к магазину. Оперуполномоченный уголовного розыска городского отдела полиции № 7 УМВД России по городу Хабаровску выяснил, что некоторое время назад в этом магазине совершил покупку неизвестный мужчина. На его одежде продавец заметил пятна крови.

В кратчайшие сроки подозреваемого в разбойном нападении задержали. Его уверенно опознала служебно-разыскная собака. Фигурантом оказался 33-летний мужчина, который ранее был судим и неоднократно отбывал наказания в исправительных учреждениях за кражи и умышленное причинение вреда здоровью.

В настоящее время жизни пенсионера ничего не угрожает, он находится на амбулаторном лечении. Правоохранительные органы устанавливают причинённый ему ущерб. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.