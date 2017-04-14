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Овсянка, сэр: хабаровчанам предлагают выбрать на завтрак полезную кашу

Овсянка, сэр: хабаровчанам предлагают выбрать на завтрак полезную кашу
Этому блюду посвящён всемирный фестиваль
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; видео — YouTube

Сегодня, 14 апреля, международное сообщество отмечает необычный праздник, посвящённый еде. Приверженцы здорового питания и любители каш на завтрак поддерживают Всемирный фестиваль овсянки. Эту дату особенно любят в США — в американском городе Сент-Джордж (штат Южная Каролина) сегодня стартует трёхдневный одноимённый марафон.


 

«Овсянка, сэр!» — классическая фраза, которую сегодня знают многие. В англоговорящих странах овсяные хлопья известны под названием «протестантский овёс», а в самой Великобритании и вовсе считаются национальным блюдом. Однако не только туманный Альбион может похвастать своей любовью к этому замечательному блюду. Ежегодно во вторую пятницу апреля в Америке начинается трехднёвный фестиваль, посвящённый овсянке. Впервые его провели в 1985-м году.
 


 

Сегодня это весёлый праздник, где можно не только использовать овсянку по назначению, но и есть её на скорость и даже валяться в каше. Количество участников фестиваля растёт год от года и составляет уже не один десяток тысяч человек. Победители конкурсов помимо почётного звания получают в награду стипендии.

Присоединиться к весёлому празднику могут и жители Хабаровска. Валяться в овсянке, кидать друг в друга тарелки с кашей или нет, каждый решает сам. Для начала можно позавтракать этим полезным продуктом, ведь существуют десятки блюд с использованием овсяных хлопьев. Те, кому не по душе классическая каша на молоке, могут приготовить на завтрак мюсли или гранолу.

 
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