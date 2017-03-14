Картина дня в Хабаровском крае: ЧП с военным, нефть и погрузчик

Сегодняшнее утро началось с дорожного казуса. Убирая снег на улице Павла Морозова, недалеко от арены «Ерофей» погрузчик провалился под асфальт. В ситуации уже успели обвинить застройщика, который работает на площадке будущего магазина «Леруа Мерлен». К вечеру последствия происшествия практически ликвидировали и движение по проезжей части на этом участке полностью восстановилось — яму засыпали отсевом.





Об экологии: в Амуре, недалеко от ТЭЦ-2, местные жители заметили разлив нефти. Экстренные и природоохранные службы выехали на место происшествия, но ликвидировать маслянистое пятно пока не торопятся. По информации регионального отделения Общероссийского народного фронта, загрязнено около 400 квадратных метров грунта, а площадь самого пятна в акватории — около 100 квадратных метров. Специалисты предполагают, что нефть в Амуре — последствия залпового сброса, виновником которого могло стать одно из близлежащих промышленных предприятий.





Немного о спорте. «СКА-Нефтяник» в эти минуты сражается за выход в полуфинал чемпионата России с новосибирским «Сибсельмашем». Также стало известно о предстоящем Кубке мэра по современному панкратиону — бои пройдут 13 мая. Евгений Ерохин будет отстаивать свой титул чемпиона мира в схватке с бойцом из ЮАР.





Социальные новости сегодня радуют. В Хабаровске к концу 2017 года обещают сдать дом, в котором 158 квартир продали по рекордно низкой для города цене — 35 тысяч рублей за квадратный метр. Часть жилого комплекса на улице Совхозной включили в федеральную программу «Жильё для российской семьи». Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин рассказал, что в дальневосточной столице теперь можно получить грант на благоустройство дворов. А некоторые хабаровчане не стали дожидаться помощи от правительства края и сами договорились с управляющей организацией.





В заключение — о резонансных происшествиях. В аэропорту Хабаровска нашли боеприпас. Металлический предмет обнаружили строители при ремонте взлётно-посадочной полосы. А в Бикине во время учений на полигоне лейтенант стал жертвой несчастного случая. При стрельбе из автомата офицер получил травму руки и в результате лишился конечности. Командование Восточного военного округа инициировало служебную проверку. Жизни пострадавшего уже ничего не угрожает.





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