Пять объектов из плана развития Комсомольска должны сдать в этом году

Власти Хабаровского края рассчитывают, что в этом году строители сдадут в эксплуатацию пять объектов, включённых в комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре. Также завершается этап подготовки проектной документации по другим объектам, возведение которых запланировано на поздний срок. Об этом на встрече с журналистами сегодня, 14 марта, рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков.

«В этом году мы должны сдать пять объектов. Первый — это драматический театр — в октябре. Второй — это первый участок дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, 51-53-й километры. Ещё мы должны сделать два больших участка водопровода. Это важные участки, они замыкают переход через реку Силинку и соединяют два района. Когда мы его сделаем, у нас не будет больше такой ситуации, что в некоторых домах в определённый промежуток времени до верхних этажей вода не дотекает. Также будет сдан распределительный газопровод», — рассказал зампред.

По его словам, ориентировочно к сентябрю край получит из федерального бюджета деньги, предназначенные на работу по комплексному плану в этом году. Опасений, что финансирование где-то задержится, у краевых властей нет.

«У нас на сегодняшний день уже около полутора миллиардов есть. Исключительно из федерального бюджета. И нет никаких сомнений, что остальное финансирование — это чуть больше пяти миллиардов — будет. Соответствующие договорённости есть, но так устроен бюджетный процесс, что получение денег займёт ещё какое-то время», — добавил Дмитрий Волков.

Также он сообщил, что в планах на 2017 год — работа по остальным объектам в Комсомольске-на-Амуре. Это, в частности, возведение инженерной школы, начало строительства детской больницы, городской набережной и двух защитных дамб. Кроме того, по поручению дальневосточного полпреда Юрия Трутнева нужно ускорить начало возведения станции скорой помощи — с 2020-го его перенесли на 2018 год. Для этого её нужно запроектировать в этом году, как и региональный центр спорта.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что после того, как на Комсомольск обратил своё внимание президент России Владимир Путин, чиновники разработали план развития этого города, который, в частности, предусматривает возведение и реконструкцию многих крупных и мелких объектов.