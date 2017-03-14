Командование ВВО проверяет несчастный случай с офицером в Бикине

Его жизни сейчас ничего не угрожает

В Восточном военном округе командование инициировало служебную проверку по факту несчастного случая во время учений в Бикине. Как сообщало агентство, там офицер получил на полигоне травму левой руки, которая привела к потере конечности.

Происшествие случилось в ночь с 10 на 11 марта. По информации пресс-службы ВВО, лейтенант лишился руки из-за нарушения техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

«По предварительным данным военнослужащий получил травму в результате нарушения требований безопасности при выполнении упражнений боевых стрельб из вооружения БМП-2. По факту получения травмы командованием Восточного военного округа проводится проверка», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы Восточного военного округа, полковник Александр Гордеев.

В ведомстве подтвердили, что офицера оперативно доставили в гарнизонный госпиталь, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни лейтенанта ничего не угрожает.