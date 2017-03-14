Военные лётчики в Хабаровском крае полетали в парах

В Хабаровском крае пилоты новейших истребителей Су-35С выполнили тактические задания в парах. Полёты военные выполнили в рамках учений истребительной авиации Восточного военного округа.

Лётчики отработали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, простого и сложного пилотажа на малых и предельных высотах в парах, а также сделали парные проходы над аэродромом и выполнили совместные посадки в дневное и ночное время.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, учения и тренировочные полёты истребительной авиации ВВО проходят в рамках боевой подготовки войск. Это позволяет пилотам совершенствовать профессиональные навыки. Следующим этапом подготовки станет выполнение учебных задач в составе авиационных звеньев.

Это не первые учения экипажей новейших истребителей Су-35С в Хабаровском крае. Как писало РИА «Восток-Медиа», недавно пилоты отработали элементы воздушного боя на малых высотах. У военных завершились тактические учения, во время которых с ними также провели боевые стрельбы и бомбометание по групповым наземным целям.

Агентство также сообщало, что первые «сушки» ещё в конце декабря прошлого года заступили на дежурство в родном городе. Аппараты успешно эксплуатируются в войсках и уже доказали свою высокую боевую эффективность в рамках операции российских ВКС в Сирии. В настоящее время на вооружении в российских ВВС имеется 48 экземпляров Су-35. В прошлом году пилоты новейших истребителей Су-35С авиационного полка Восточного военного округа, который дислоцирован в Хабаровском крае, отработали элементы воздушного боя.