На улице Павла Морозова в Хабаровске почти заделали яму от экскаватора

Жители краевой столицы сегодня вечером, 14 марта, смогут проехать по улице Павла Мороза в обычном ритме. Последствия утреннего происшествия напротив строительной площадки магазина «Леруа Мерлен» практически ликвидированы, заканчивается последний этап восстановительных работ. Правда, асфальто-бетонная смесь не закроет дыру. С укладкой финишного покрытия возникли проблемы.

«Вечером затруднений в движении не ожидается. В ближайшее время инспектора снимут ограничение, и движение восстановят в полном объёме, если строители обеспечат пропускную способность дороги и обеспечат безопасность движения. К концу дня работы должны быть закончены. На данный момент последствия обвала практически ликвидировали. Ямы уже нет. Там всё засыпали, устранили. Асфальтом не покрыли, засыпали отсевом мелкой фракции», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД управления МВД России по городу Александр Баранов.

Агентство сообщало ранее, что в ночь на вторник в Индустриальном районе краевого центра погрузчик, убиравший снег вдоль обочин проезжей части, задними колесами продавил дорожное полотно. В результате происшествия на улице Павла Морозова зияла дыра глубиной не менее полутора метров, а в диаметре — около пяти. Предположительным виновником обвала проезжей части назвали застройщика, который возводит на прилегающей территории магазин. Именно со стороны стройплощадки рабочие протягивают подземные коммуникации, идущие под проезжей частью как раз в том мечте, где образовался провал.