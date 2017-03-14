Сотрудник хабаровской автомойки попал в аварию на угнанной иномарке

В дальневосточной столице полицейские задержали 16-летнего парня, которого подозревают в угоне автомобиля. Молодой сотрудник мойки не удержался и похитил иномарку клиента, но из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и попал в аварию.

Работник автомойки, расположенной на улице Белогорской, вечером распивал спиртное со своим приятелем на территории комплекса. В соседнем с мойкой боксе находилась иномарка стоимостью 500 тысяч рублей: владелец накануне поставил её на ремонт. Ключи от замка зажигания лежали в салоне. Молодой злоумышленник воспользовался этим и угнал автомобиль, чтобы покататься по городу. Но уехать нетрезвый парень далеко не смог. Не справившись с управлением, неопытный водитель попал в ДТП на улице Воронежской.

Подозреваемого задержали оперативники совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, раньше подростка уже судили за кражу мобильного телефона, парень состоял на профилактическом учёте в полиции. Образовательные учреждения фигурант не посещает. Угнанный автомобиль полицейские вернули владельцу.

Аналогичный случай произошёл в Советской Гавани. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местный житель в состоянии опьянения угнал чужой автомобиль. Мужчина отправился на похищенной машине в магазин, но не доехал до пункта назначения и попал в аварию.