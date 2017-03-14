Организаторы второго форума "Амур" ждут на Холдоми 500 участников

В Хабаровском крае уже начали подготовку к событию

Заседание организационного комитета по проведению второго Дальневосточного молодёжного форума «Амур» прошло в правительстве Хабаровского края. Событие пройдёт в две мены, ожидается, что участие в них примут около 500 человек.

Форум пройдёт с 7 по 21 июня и объединит активную молодёжь из Хабаровского края и других регионов России. Участниками станут представители волонтёрских организаций, студенты, молодые учёные, лидеры общественных объединений, предприниматели. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что распоряжение об организации «Амура» подписал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

По информации пресс-службы регионального правительства, первую смену назвали «Форсайт-на-Амуре». Её проведут совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив» и инновационным центром «Сколково». Организаторы хотят популяризировать национальную технологическую инициативу, рабочие специальности, поддержать предпринимательские идеи в этой сфере. Вторая смена «Дальневосточный характер» откроется 15 июня. Её посвятят обсуждению и продвижению значимых проектов.

«Свои бизнес-идеи представят молодые предприниматели, проектные команды, которые посоревнуются за получение грантов. Лучшие проекты профинансирует федеральное агентство по делам молодёжи в рамках конкурса», — рассказал и. о. председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Иван Джуляк.

Чтобы стать участником форума необходимо пройти отбор, заполнив анкету на сайте АИС «Молодёжь России», или на площадке АНО «Агентство стратегических инициатив». После этого потенциальных кандидатов пригласят на экспертное собеседование.

По словам заместителя председателя регионального правительства Александра Федосова, первый форум, который состоялся в прошлом году, прошёл на высоком уровне. По его итогам специалисты отобрали больше 50 социально значимых проектов. Их уже постепенно воплощают в жизнь.

«Несмотря на то, что до старта мероприятия ещё несколько месяцев, активную подготовку необходимо начинать уже сегодня. Совместно мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью, питанием и размещением участников, организацией Интернет-связи и ряда других направлений», — отметил Александр Федосов.