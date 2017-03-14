Хабаровские повара удивили коллег из Китая хреном на берёзовом полене

В Харбине завершился международный конкурс кулинарного искусства, на котором Хабаровск представили три шеф-повара. Со стороны Китая им противостояли пятеро мастеров — лауреаты всевозможных местных конкурсов. Специалисты из столицы ДФО приготовили рулет из зерновой говядины, к которому подали соус «Хрен» на берёзовом полене. Несмотря на то, что недостатка в продуктах в Харбине нет, для создания истинно русских блюд дальневосточникам пришлось везти некоторые с собой.

«Мы привезли с собой наборы наших русских специй, сливки, которые в Китае, к сожалению, не того качества — ненатуральные, белые грибы — их здесь не достать», — рассказал бренд шеф-повар одного из ресторанов города Антон Катушкин.

Участники работали над своими блюдами в харбинском ресторане «Портман». Китайские шефы готовили из того, что есть. Для них главное — не победа, а возможность поучиться.

«Самое главное — не удивить кого-то своим мастерством, а подружиться, научиться чему-то новому, показать, на что мы способны. Это приведёт к развитию и нашей и вашей кухни», — озвучил шеф-повар ресторана «Портман» Лю Жэнь Хай.

Жюри, в состав которого вошли китайские шеф-повара, председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края и их коллеги из КНР, а также представитель городского центра международного сотрудничества, оценивают блюда вслепую, не зная, кто именно их приготовил.

«Коллеги очень интересуются. Мы сегодня готовили на кухне. Они не отходили от нас, они всё записывали, снимали и так далее. Мы с удовольствием поделились с ними секретами», — сообщил председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников.

Китайские повара решили приготовить курицу с инжиром «А ля рус», винегрет, рыбу в картофельном пюре. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, шефы города удивили коллег куриной грудкой с вялеными томатами и спаржей, обжаренной с беконом. А к рулету из зерновой говядины с белыми грибам, запечённому в медово-горчичной глазури, с овощным соте подали соус «Хрен» на берёзовом полене. По итогам конкурса третье место заняли три китайских повара, второе — два российских и один китайский, а лидерами стали два шефа: хабаровчанин, управляющий кафе «Пахлава» Владимир Тимагин, и его коллега из КНР. Им вручили кубки и медали.

«Мы ведем политику долговременную и агрессивную. Агрессивную – в хорошем смысле слова, чтобы показать имидж Хабаровска и зафиксировать его на международном уровне. Такова наша тактика и стратегия», — оценил итоги конкурса заместитель мэра города по международным и внешнеэкономическим связям Александр Александров.