Во время учений в Хабаровском крае офицер лишился руки

В Хабаровском крае военные следователи разбираются в причинах инцидента, произошедшего со служащим на полигоне в Бикинском районе на юге региона. Как стало известно корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» от информированного источника, в ночь с 10 на 11 марта этого года санитарный автомобиль доставил в госпиталь райцентра в шоковом состоянии лейтенанта Илью Горбунова. Во время учений у него оторвало левую руку до плеча, часть пальца на правой кисти, было повреждено веко.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщить подробности инцидента отказались. Однако изданию удалось выяснить, что несчастный случай произошёл во время выполнения плановых заданий по боевой подготовке. Илья Горбунов руководил взводом. В темноте он направлял стрельбу подчинённых по цели с помощью трассирующих пуль. Как рассказал находящийся в тот момент в одном с лейтенантом окопе очевидец происшествия, командир успел сделать четыре выстрела из автомата АК-74М. После этого младший сержант услышал хлопок, над стрелком поднялось облако белого дыма. Илья Горбунов рухнул на дно окопа. Раненому оказали помощь на месте, его немедленно отправили в ближайший госпиталь в Бикине. Медики провели срочную операцию. Из тела врачи извлекли элементы ствольной коробки автомата.

По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за неисправности АК-74М или неудовлетворительного состояния боеприпасов. Причины выясняют специально созданная комиссия и сотрудники следствия.



