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Стометровое нефтяное пятно появилось на Амуре в Хабаровске

Стометровое нефтяное пятно появилось на Амуре в Хабаровске
Разлив обнаружили в районе пляжа возле ТЭЦ-2
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: предоставлено Владимиром Сидоровым

В краевой столице экстренные и природоохранные службы съехались в район пляжа возле ТЭЦ-2. Там местные жители обнаружили огромное нефтяное пятно. Однако ликвидировать его и принять меры для предотвращения дальнейшего разлива специалисты не торопятся.


 

 

Сейчас на месте работают представители регионального  отделения ОНФ. На их горячую линию утром 14 марта позвонили хабаровчане, обеспокоенные появлением маслянистого пятна на реке и прилегающей территории.


 

 

«Активисты выехали на место и обнаружили следы масштабного разлива. Загрязнены порядка 400 квадратных метров грунта, также пятно нефтепродуктов размерами около 100 метров разлилось в акватории Амура. ОНФ вызвал представителей экстренных и экологических служб, они взяли образцы воды и грунта на месте разлива», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» эколог регионального отделения ОНФ Владимир Сидоров.

На месте эксперты обнаружили следы фильтрации продуктов и последствия залпового сброса из коллектора ливнёвой канализации. Источником загрязнения могли стать предприятия, расположенные недалеко от берега: нефтебаза, нефтеперерабатывающий завод, ТЭЦ-2.  Несмотря на то, что масштабы разлива большие, ликвидировать его не торопятся. Специалисты уверяют, что у них нет оборудования и даже обычных боновых заграждений, а также бригад, способных принимать нужные меры.


 

 

Сейчас на месте работают представители главного управления МЧС по Хабаровскому краю, сотрудники ГО ЧС, администрация Кировского района, специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Однако пятно не засыпали даже абсорбентом. Активисты ОНФ организовали постоянный мониторинг ситуации. 

 
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