Резидентам ТОСЭР "Комсомольск" помогут с документами на месте

В Комсомольске-на-Амуре открылось представительство Центра сертификации, стандартизации и испытаний. Его специалисты будут развивать производственные предприятия малого и среднего бизнеса города. За помощью могут также обратиться резиденты ТОСЭР «Комсомольск».

Центр открыло АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» при поддержке краевых властей. Учреждение появилось в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. По данным пресс-службы регионального правительства, в центре бизнесменам окажут услуги сертификации, испытания оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых изделий. Малые предприятия смогут в минимальные сроки получить все документы для поставки своей продукции авиастроительным и судостроительным предприятиям.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что компания «АКОР Инструмент» планирует запустить в Комсомольске завод по изготовлению и восстановлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для фрез. Другой инвестор намерен наладить производство колбасных изделий и других мясных продуктов, а холдинг «Промышленные технологии» хочет построить дополнительные мощности для потребностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина и филиала ЗАО «Гражданские самолёты Сухого».