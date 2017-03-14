Хабаровский чемпион мира сразится с Питбулем на Кубке мэра

В дальневосточной столице 13 мая пройдёт очередной Кубок мэра по современному панкратиону. Поклонники смешанных боевых единоборств увидят девять зрелищных поединков, участие в которые примут местные спортсмены, а также бойцы из Австралии, Азербайджана, Бразилии и Кыргызстана. В главном бое вечера сойдутся хабаровчанин Евгений Ерохин и участник из ЮАР Дени Ван Хеерден по прозвищу Питбуль.

Турнир проведёт Дальневосточная федерация современного панкратиона совместно с промоушеном WSOF Global Championship. Евгений Ерохин завоевал титул чемпиона мира по версии этой организации в феврале прошлого года, а в июле отстоял звание. Не исключено, что в «Платинум Арене» он вновь будет биться за чемпионство.

«Сейчас решается вопрос о том, каким будет этот бой — главный поединок вечера, но при этом рейтинговый для Ерохина, либо бой за титул чемпиона мира. Но соперник Евгения определён — это Дени Ван Хеерден. У него 18 профессиональных боёв, рекорд положительный. Он опытный, бьющий спортсмен, поэтому мы его утвердили на турнир», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

Агентство писало, что Евгений Ерохин проиграл бой на последнем в Хабаровске турнире. В декабре прошлого года он уступил бразильцу Джеронимо дос Сантосу в сражении за пояс чемпиона мира по версии MFP. Теперь хабаровчанину предстоит реабилитироваться перед местными болельщиками.

Всего зрители увидят девять поединков, все они пройдут в восьмиугольнике по правилам современного панкратиона. В трёх боях сойдутся хабаровчане и представители WSOF. Помимо Евгения Ерохина, встречи проведут ещё два представителя Хабаровского края: Евгений BadBoy Рязанов сразится со спортсменом из Бразилии, а комсомольчанин Илья Максимов — с австралийцем.

«Илья Максимов — мастер спорта международного класса по боксу. В первый раз в «Платинум Арене» дрался в декабре на Кубке губернатора, всем понравился. Сейчас выводим его на один из главных боёв турнира», — отметил Дмитрий Коньков.

В других поединках любители MMA также увидят хабаровчан Армана Царукяна, Эльнура Агаева, Германа Берёзкина, а также спортсменов из Благовещенска. Владивостока и Южно-Сахалинска. Их соперников ещё утверждают, организаторы составляют файт-кард. Однако, по словам Дмитрия Конькова, на турнир отбирали больше ударников, чтобы поединки были более зрелищными.

Ринг-анонсером Кубка станет Александр Белый, который провёл в дальневосточной столице несколько турниров и запомнился чтением рэпа. Ring girl останутся прежними.