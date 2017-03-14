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Хабаровчане нашли общий язык с "управляйкой" для благоустройства двора

Хабаровчане нашли общий язык с "управляйкой" для благоустройства двора
Жители многоквартирного дома обустроили территорию без дополнительных сборов, грантов и субсидий
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице инициативные жители многоквартирного дома нашли решение проблемы благоустройства своего двора. При этом здание находится в ведомстве управляющей компании, а не ТСЖ, где, как правило, преображение территории под нужды населения — не новость. Так, жители дома № 41 по улице Ленина договорились с руководством «управляйки» о благоустройстве двора без привлечения дополнительных средств. а только с помощьювзносов за капитальный ремонт. 


 
 

«Я живу в этом доме уже 42 года. У нас не ТСЖ, у нас управляющая компания, и благодаря её помощи у нас двор стал вот таким. В прошлом году мы сели со старожилами и порешали, что сделать для благоустройства. Мы привыкли, что наш дом — это только до порога, но ведь наша территория — это также и двор, — рассказала жительница дома, председатель Совета многоквартирного дома Галина Коломеец. — Поэтому мы обратились в управляющую компанию, чтобы нам помогли, чтобы мы огородились, чтобы установили скамейки — в общем, чтобы здесь было комфортно. При этом мы ни рубля с жителей дополнительно не собрали. Мы только собрали деньги на установку домофона на ворота и изготовление ключей от него».


 

 
 

Установка забора и лавочек, организация видеонаблюдения, а также освещение территории финансировались за счёт взносов жильцов за капитальный ремонт. По словам Галины Коломеец, детскую площадку приобрёл и установил бизнесмен, который возвёл пристройку к дому, когда выяснилось, что жильцы против появления нового здания.

«Если есть желание преобразить двор, чтобы было хорошо детям, мамочки чтобы вышли, посидели, то всё реально. Вот, видите, наш пенсионер сидит на лавочке. Он каждый день выходит и сидит, он дышит воздухом — и он благодарен нам. У нас очень дружный дом, все друг друга знают, все здороваются — это ведь тоже очень важно, поэтому мы смогли сплотиться», — объяснила Галина Коломеец.


 

 

По словам руководителя управляющей компании «Жилищная инициатива», работать в направлении благоустройства значительно легче, когда жильцы дома сами выступают с различного рода инициативами. Немаловажна и добросовестность плательщиков.

«Они сами собрались и сформировали конкретный перечень предложений. Учли мнение разных категорий населения — и детей, и их родителей, и пенсионеров. И мне приятно с такими людьми работать, и им приятно в своём дворе находиться», — сообщил директор управляющей компании Андрей Далин.


 

 

 

Двор, облагороженный совместными усилиями жильцов и «управляйки», посетил министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. Он высоко оценил результаты совместной работы, особенно отметив, что совет МКД учёл реальные пожелания людей. По его словам, именно такие инициативные группы могут претендовать на грант для благоустройства дворовой территории.

«Активные люди в своём дворе могут организовать приятный глазу внешний облик. Я, прежде всего, обратил внимание на удобные лавочки с подлокотниками, на которые пожилой человек может опереться, чтобы встать и идти. Рядом стоят красивые урны, которые внешне похожи на лавочки. Этот двор не участвовал в программах, не получал гранты — просто люди собрались и сделали. А получить грант в этом году могут жители каждого многоквартирного дома, было бы желание», — озвучил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.


 

 
 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», для благоустройства города федеральный и краевой бюджеты приготовили в 2017 году свыше 300 миллионов рублей. В рамках проекта в апреле Хабаровский край получит от федерального Минстроя 233,5 миллиона рублей на реализацию первого этапа государственной программы. Ещё 73,7 миллиона выделит казна региона. Две трети этой суммы пойдут на благоустройство дворовых территорий. У каждого муниципального образования и района свой алгоритм получения финансирования: так, в дальневосточной столице на облагораживание территории будут выделять гранты на условиях софинансирования с жильцами домов.

 
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