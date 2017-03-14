Администрацию Хабаровска обязали построить дороги в посёлке Горького

Суд Центрального района краевого центра обязал городских чиновников построить дороги и всю необходимую инфраструктуру в посёлке имени Горького. Администрации города придётся исполнить свои обязательства, возложенные на неё по закону «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края». Многодетным семьям выделили земельные участки в границах улицы Горького, переулков Литовского и Трудового, но горожане не могут начать запланированные работы из-за отсутствия дорог.

Прокуроры начали проверять законность действий городской администрации после того, как к ним с жалобой обратился местный житель. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, Центральный районный суд города удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию поторопиться исполнить свои обязательства перед горожанами. На все проектировочные и строительные работы суд определил чиновникам срок в два года.

Ранее РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» сообщало, что в пригороде дальневосточной столицы многодетные семьи также обращались с жалобами в прокуратуру о том, что из-за отсутствия подъездных путей к участкам, выделенным по льготе, люди не могут начать строительство. Так, суд обязал администрацию Ракитненского сельского поселения провести работы по организации строительства дорог в пределах села Гаровка-1.