Комсомольский музей изобразительных искусств признали лучшим в крае

В Хабаровском крае завершился конкурс на звание лучшего музея в 2017 году. В соревновании приняли участие работники этой сферы в разных населённых пунктах субъекта. Его победителем стал музей изобразительных искусств в Комсомольске-на-Амуре. За более чем полувековую историю своего существования организация одержала верх в региональном состязании уже в третий раз.

Первых посетителей музей принял в январе 1961 года. За это время работники собрали коллекцию экспонатов, насчитывающую 16 000 единиц. В учреждении представлены искусство послереволюционного периода, уникальная коллекция российской и зарубежной промышленной графики, охватывающая период с 1870-х до 1960-х годов. Особое место занимает коллекция традиционного искусства. Также в музее разместили произведения художников Китая, Кореи, Японии, США и других стран мира.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, руководителя отдела народного искусства Елену Бересневу признали лучшим музейным работником Хабаровского края этого года. Сотрудница учреждения курирует коллекцию народного искусства, состоящую из более чем 1 500 экспонатов, которые разделены по трём основным тематикам: коллекция традиционного искусства приамурских народов, коллекция народных промыслов России и стран СНГ и предметы материальной культуры восточнославянских народов. Сотрудники отдела народного искусства проводят лекции на различные темы, а также мастер-классы.